استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا

استمر تراجع أسعار الغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة في الوقت الذي تبحث فيه دول الاتحاد الأوروبي التدخل في اسواق الطاقة لمنع الأزمة غير المسبوقة من الإضرار الشديد بالاقتصاد.

ووصل التراجع في سعر العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي خلال التعاملات 2ر8% لكنها مازالت تعادل نحو تسعة أمثال متوسط السعر في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية.

وعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا طارئا في بروكسل لبحث الخطوات التالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بما في ذلك وضع سقف لأسعار الغاز.

ووافق وزراء الطاقة خلال اجتماعهم اليوم الجمعة على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة.

وتتضمن قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.

وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي.

وفي أمستردام تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 4ر3% إلى 11ر213 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل بحلول الساعة الثانية وسبع دقائق من ظهر اليوم. كما تراجع الغاز البريطاني بنسبة 2ر1% وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 9ر1%.