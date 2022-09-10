وزير السياحة والآثار يشهد التشغيل التجريبي لمنطقة الخدمات بالأهرامات

شهد مساء اليوم الجمعة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بدء التشغيل التجريبي لتطوير منطقة الخدمات بأهرامات الجيزة والتي تشمل مركز الزوار على طريق الفيوم، ومطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، والجولات الداخلية بالمنطقة للمجموعات والأفراد، بالإضافة إلى تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية و7 محطات الرئيسية للزيارة مزودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات لمحطة مركز الزوار داخل منطقة أهرامات الجيزة.



يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للأثار وأوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير منطقة الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وبدء التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة النظيفة والحافلات الكهربائية.



جاء ذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية،

وقد بدأ التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وساحة الانتظار بمحطة مركز الزوار والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بهدف خدمة زائري منطقة بأهرامات الجيزة، والذين سوف يتمتعون بتجربة سياحية متميزة حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، عبر هذه الحافلات والسيارات الكهربائية، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما ٤ قبل العودة لمركز الزوار.



وتضم المحطات الرئيسية عددا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها: مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.



كما انتهت الشركة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى القديم للإدارة الهندسية للمنطقة والذي كان يستخدم كمحزن للخردة، لتحويله إلى مجمع عالمي للمطاعم يتبع أحدث معايير الضيافة العالمية.



ومن المقرر أن يضم هذا المجمع 10 مطاعم سياحية مقامة بتصاميم تم وضعها طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية، كما يضم مناطق لانتظار السيارات والأتوبيسات السياحية الخاصة بزائريه.



وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار ومنظومة النقل الداخلية الصديقة للبيئة بالمنطقة الأثرية من حافلات وسيارات تعمل بالطاقة النظيفة.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، والتي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، بهدف منحهم تجربة سياحية متميزة وأكثر سهولة وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة المنطقة الأثرية، مما يعمل على توفير بنية أساسية وخدمية وترفيهية مناسبة بالمقاصد السياحية عن طريق العمل على تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة ببعض المناطق السياحية ذات الشهرة العالمية لإثراء المنتج السياحي المصري وخلق ميزة تنافسية.



كما وجه وزيري الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق حيث إنه أول من فكر في استثمار شراكة القطاع الخاص من خلال المبادرة التي أطلقها للتعاون والشراكة معهم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في مصر لتحسين التجربة السياحية لهم والتي أثمرت عن التعاون الذي نشهده اليوم مع شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.



وقال الدكتور مصطفى وزيري إن منطقة أهرامات الجيزة ليست الوحيدة، بل أنه تم أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص، رفع كفاءة خدمات الزائرين بالعديد من المواقع الأثرية والمتاحف مثل قصر البارون بحي مصر الجديدة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، وقصر محمد على شبرا والذي سيتم افتتاحه قريبا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وغيرها من المناطق الأثرية.



وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الانتهاء هندسيا بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والذي قام بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة.



من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للاستثمار، "إنه فخر كبير لنا أن تقوم شركاتنا بتطوير مناطق الزيارة بالموقع الأثري الأول في العالم والأكثر شهرة وأهمية بهضبة أهرامات الجيزة بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين من المصريين والأجانب، بما يساهم في دعم السياحة المصرية وبما يليق بمكانتها التي تستحقها أمام العالم".



وأشار إلى أن الخدمات الجديدة التي تضيفها أوراسكوم بالمنطقة مدعومة بأحدث التقنيات وتراعي المعايير الدولية والبيئية.



ومن جانبه، أعرب المهندس هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، عن سعادته بتحقيق معدل استثنائي لتفعيل وتنفيذ خطة تطوير الخدمات بالمنطقة، وبالتشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم وافتتاح مطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، موضحا أنه تم بدأ التشغيل التجريبي للرحلات الداخلية للمجموعات والأفراد، والحافلات الكهربائية و7 محطات رئيسية مزودة بخدمات للزائرين.



وأشار إلى أن منظومة الطاقة النظيفة بمنطقة الأهرامات تتماشى مع أجندة خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء استعدادات مصر لاستضافة -الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 - والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث تراعي شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات في إطار مسئوليتها المجتمعية أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الاعتماد على مركبات جديدة صديقة للبيئة وتدوير المخلفات، وكذلك أعمدة الإنارة للطرق تعمل بالطاقة الشمسية.



وأوضح أن الاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها يهدف للحد من التلوث البيئي، مضيفا: "نسعى لتقديم تجربة سياحية وثقافية وترفيهية متميزة في أعظم وجهة تاريخية وأثرية بالعالم عن طريق فريق العمل لتقديم وتشغيل الخدمات لزائري المنطقة الأثرية وفقا لأفضل المستويات العالمية".



وقال: "لقد حان الوقت لكي يشهد العالم تطبيق منظومة خدمات الزائرين الجديدة للمنطقة واستخدام تطبيقات الطاقة النظيفة داخل منطقة أهرامات الجيزة المكان الذي يمثل أعرق الحضارات وأسماها"، متوجها بالشكر للشركاء الاستراتيجيين لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، مثل (البنك الأهلي المصري – شركة أورانج للاتصالات) على الدعم الاستثنائي والمشاركة في تقديم خدمات نوعية متعددة تدعم منظومة الخدمات الجديدة للزائرين، ما تأتي في إطار رؤية الشركة الطموحة بتحقيق طفرة غير مسبوقة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.



جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2018، وقع المجلس الأعلى للآثار بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية بالكامل.



وفي أكتوبر 2020، تم البدء في التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة، فضلاً عن افتتاح أول مطعم واستراحة داخل المنطقة والذي يقع في موقع فريد يرى كل أهرامات الجيزة.