الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يلتقي ميقاتي وبري

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين اليوم الجمعة، الذي عرض نتائج جولته وطرح أفكاراً سيتم التشاور بشأنها.

واستقبل ميقاتي الوسيط الأمريكي هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي.

وتمت خلال الاجتماع مع ميقاتي " مناقشة الأفكار التي يحملها الموفد الأمريكي على أن يصار إلى التشاور بشأنها وإبلاغ هوكشتاين الجواب عليها في وقت قريب"، بحسب البيان.

من جهة أخرى ، استقبل بري في مقر مجلس النواب الوسيط الأمريكي هو كشتاين والوفد المرافق ،بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .

وعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على إثر الاجتماع الأخير الذي ضم الرئيس عون وميقاتي وبري في بعبدا.

وأكّد بري " على تمسك لبنان بإتفاق الإطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها".

وشدّد " على ضرورة العودة إلى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاق الإطار حتى الوصول إلى النتائج المرجوة".

كان الوسيط الأمريكي قد التقى في مستهل زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

يذكر أن هوكشتاين كان قد زار بيروت في بداية آب/أغسطس الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم رداً موحّداً في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً .

وبدأت في تشرين الأول /أكتوبر عام 2020، سلسلة من جولات المفاوضات غير المباشرة بواسطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وتوقفت في أيار/مايو 2021 دون أن تسفر عن أي شئ.