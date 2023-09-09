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وجهت السلطات المغربية، نداء عاجلا لمجموع المواطنين، وخاصة بمدينة مراكش جنوبي البلاد، للتبرع بالدم قصد تقديم يد المساعدة للجرحى المصابين جراء الزلزال.

وأعلن المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش، تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف الممكنة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة السبت منطقة الحوز، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأبرز مسئولون صحيون في هذا الصدد، أن الذين سيتم نقلهم إلى مختلف المستشفيات والبنيات الصحية بالمدينة، سيحتاجون إلى كميات كبيرة من الدم، داعين إلى التحلي بمسؤولية عالية في مثل هذه الظروف.

من جانبها، أكدت المديرة الجهوية لتحاقن الدم بجهة «الدار البيضاء – سطات» آمال دريد، على أهمية التبرع بالدم، لا سيما خلال الكوارث.

وشددت على ضرورة ترسيخ ثقافة التبرع، ليس فقط لسد الخصاص اليومي، بل للاستجابة للحالات المستعجلة كحوادث السير والنساء الحوامل، مضيفة: «نحن اليوم أمام عدد كبير من الجرحى يستدعي كميات مهمة من الدم».

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.