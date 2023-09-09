مودي: الهند مستعدة لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب بعد الزلزال المدمر

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت عن حزنه بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب.



وأكد استعداد الهند لتقديم كل المساعدات الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.



وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت صباح اليوم السبت أن زلزالا قويا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة وأودى بحياة 296 شخصا على الأقل.



وأوضحت الوزارة أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.



وقال مودي على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي "شعرت بحزن شديد بسبب الخسائر في الأرواح الناجمة عن زلزال في المغرب. في هذه الساعة المأساوية، تعاطفي مع شعب المغرب. خالص العزاء لمن فقدوا أحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهند مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب".