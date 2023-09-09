أقام الفنان أحمد العوضي مسابقة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حول أشهر لزماته الفنية.

وكتب العوضي: "جاية معايا النهاردة أفرّح إخواتي وأرضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم".

وتابع: "هسأل سؤال، هختار 4 إجاباتهم صح، ويكسبوا ١٠٠ ألف جنيه، كل واحد ربع عمود (٢٥ ألفا)".

أما عن المسابقة، فطلب العوضي من جمهوره أن يكتبوا له أشهر ٣ كلمات لشخصية (الخديو) التي لعبها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، وأشهر كلمتين لشخصية (الكوماندا) التي جسدها في مسلسل "ضرب نار".

وقال مازحا: "هلم الورق بعد بكرة وهختار 4 عشوائي، على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم "الإسكندراني" في أول تعاون بينه وبين المخرج خالد يوسف، وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في البطولة كل من زينة وصلاح عبدالله وبيومي فؤاد وحسين فهمي، ومحمود الليثي وانتصار وخالد سرحان ومحمود حافظ.