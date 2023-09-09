 كوريا الشمالية تقيم عرضا شبه عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس النظام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تقيم عرضا شبه عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس النظام

د ب أ
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 3:00 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 3:00 ص

أقامت كوريا الشمالية، عرضا شبه عسكري في بيونج يانج اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس النظام، حسبما ذكر مصدر مطلع لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وبدأ العرض عند منتصف الليل في أعقاب مراسم أقيمت قبل العرض مساء الجمعة، وفقا لما نقلته «يونهاب» عن المصدر.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الفعاليات، بما في ذلك ما إذا كان زعيم البلاد كيم جونج أون قد حضر العرض ونوعية الأسلحة التي تم عرضها.

يذكر أن العرض الذي أقيم خلال الليل هو ثالث عرض عسكري يتم تنظيمه خلال العام الجاري فقط، وكان العرض الأخير قد أقيم في يوليو الماضي بمناسبة الذكري السنوية الـ70 لتوقيع الهدنة في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 .

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