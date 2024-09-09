أصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر في الجزائر بيانا مشتركا مساء يوم الأحد.



وجاء في البيان: "نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولاسيما:

1. ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.

2. تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية و الولائية.

3. غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.

4. الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.

وأوضحت سلطة الانتخابات أن المرشح عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية" على 2.16% من الأصوات.

وأعربت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر عن الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأشادت بـ"الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية"، وفق تعبيرها.