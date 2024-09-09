8 عروض مسرحية في ثامن أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد اليوم الثامن من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الحالي على مسارح القاهرة، تقديم 8 عروض المسرحية.

وفي السادسة مساء يقدم عرض "BEHULA LAKH" من (الهند) بمسرح العرائس، وفي التوقيت ذاته يقدم عرض "بوتكس" من (الأردن) على مسرح الهناجر، وفي الثامنة مساء يقدم عرض "Mute صمت" من (الكويت) على مسرح الفلكي، وفي التوقيت ذاته يقدم "Salon" من (المجر) على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وكذلك عرض "Wound" من (ألمانيا)، وفي العاشرة مساءً يقدم على مسرح السلام عرض " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon"، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "Water" من (جنوب إفريقيا) على المسرح القومي، وكذلك يقدم على مسرح السامر عرض "تاء التأنيث ليس ساكنة" من (العراق).