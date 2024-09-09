محافظ الشرقية يفتتح مركز طب الأسرة بقرية حمد موسي ضمن احتفالات العيد القومي

افتتح المهندس حازم الشموني، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى التابعة لإدارة أبوكبير الصحية، بتكلفة مالية 10 ملايين جنيه.

أوضح محافظ الشرقية، أن افتتاح مركز طب الأسرة يأتي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وضمن 4 مشروعات بقطاع الصحة تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح بمركزي ههيا والزقازيق بتكلفة إجمالية 170 مليونا و500 ألف جنيه.



تجول محافظ الشرقية داخل أقسام المركز، والمقام على مساحة 350 متر مربع من إجمالي 905 أمتار لخدمة 6000 نسمة وتفقد غرف (الإسعافات الأولية - الحضور والإنصراف - التعقيم - التطعيمات - المبادرات الرئاسية - نادي المرأة) وكذلك عيادتي تنظيم الأسرة وطب الأسرة بجانب تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان.

وخلال الافتتاح، أعلن المحافظ الانتهاء من تنفيذ 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة إجمالية 4 مليارات و300 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح تلك المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.