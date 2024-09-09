لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، مشددًا على أن «هذا الأمر لا يمكن السماح به».

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وشدد لافروف، في كلمته أمام الاجتماع، على أن «السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن المجتمع الدولي «فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة»، منوهًا أن «العنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية».

فيما أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال: «نعوّل على الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف إطلاق النار في غزة».

ويعد هذا الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري، حيث التقى وزير الخارجية الروسي لافروف في وقت مبكر اليوم مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي، وأوضح أن تطوير العلاقات مع الدول المتقدمة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والعلاقات الدولية تعد أولوية بالنسبة لروسيا.

وسيبحث الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي.