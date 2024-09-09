ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مصياف بريف حماة إلى 16 قتيلا و36 جريحا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 16 قتيلاً و36 جريحاً، بينهم حالات حرجة.

وذكر مدير صحة حماة الدكتور ماهر اليونس، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن «عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف ارتفع إلى 16 شهيداً، بينما هناك 36 جريحا، منهم 6 في حالة خطرة».

من جهته، زار محافظ حماة معن عبود، المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

وكان مصدر عسكري قال لـ«سانا»، إنه «في حوالي الساعة 23.20 من مساء أمس الأحد، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيو

مدير صحة #حماة الدكتور ماهر اليونس لمراسل سانا: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف إلى 16 شهيداً بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) September 9, 2024

ن، وأدى إلى اندلاع حريق في منطقة حير عباس، تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.