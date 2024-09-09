إيران: ردنا على اغتيال هنية سيكون بطريقة مختلفة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستتلقى "حتماً" الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وأضاف أنه "سيكون بطريقة مختلفة".

وأضاف سلامي، خلال فعالية جنوب غربي إيران، أن "العدو الصهيوني سيذوق طعم الانتقام الإيراني، وسيدرك أنه لا يمكن له التلاعب بخطوطنا الحمر، حتماً سيتلقى الرد.. متى وكيف؟ هذه المرة سيكون الرد بطريقة مختلفة، وسيدرك الجميع ذلك"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد سلامي، أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تضرب وتهرب بسهولة، بل إنها ستتلقى رداً حاسماً، وستتلقى درساً كبيراً، وستأخذ العبرة بألا تعبث"، معتبرا أن "كابوس الرد الإيراني يهز العدو ليلاً ونهاراً".

وأضاف: "بدأنا نرى ملامح نهاية العدو الإسرائيلي"، مقللاً من شأن تداعيات ما وصفها بأنها "حرب اقتصادية" ضد إيران.

وتابع: "العدو كان يعتقد أن أرضنا ستتحول إلى أرض جياع شباب هذه الأرض صامدون ولم يسمحوا أن تظهر البلاد بمظهر المحاصر، وصنعوا احتياجاتهم محلياً"، بحسب ما نقلت الوكالة.

ويوم السبت، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم آي 6) ريتشارد مور، إنه يعتقد أن إيران لا تزال "تعتزم الثأر" لاغتيال هنية.

ولدى سؤاله خلال فعالية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عما إذا كانت إيران سترد، أجاب: "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون القيام به في هذا الصدد".