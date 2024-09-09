روسيا والصين تجريان مناورات عسكرية في بحر اليابان

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين ستجريان مناورات عسكرية مشتركة «نورث إنتراكشن-2024» في بحري اليابان وأخوتسك في سبتمبر.

وجاء في البيان: «وفقا للخطة والاتفاقيات السنوية للجانبين الصيني والروسي، سترسل القوات المسلحة الروسية قوات بحرية وجوية في سبتمبر للمشاركة في المناورات الشمالية التي تجريها الصين».

ووفقًا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري، فإن «الغرض من هذه المناورات هو تعميق مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية وروسيا، وتعزيز قدرتها على الرد المشترك على التهديدات الأمنية».

وفي 15 يوليو الماضي شهد ميناء تشانجيانج الصيني مراسم افتتاح المناورة البحرية الروسية الصينية التي استمرت حتى 17 يوليو.

ويذكر أن أول تمرين بحري مشترك بين البحريتين الروسية والصينية أجري عام 2005 في البحر الأصفر، ومنذ عام 2012 تجري المناورات المشتركة بشكل منتظم في مناطق مختلفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الدوريات البحرية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادئ «ليست موجهة ضد طرف ثالث».