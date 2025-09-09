البيت الأبيض ينفي صحة توقيع ورسم منسوبين لترامب برسالة إلى إبستين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى البيت الأبيض صحة رسم وتوقيع منسوبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة يزعم أنه أرسلها عام 2003 إلى رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم بإدارة شبكة لاستغلال القاصرات جنسيا، وتتضمن "إيحاءات جنسية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ، الاثنين، إنه من الواضح جدا أن "الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها".

وأكدت أن خبر صحيفة "وول ستريت جورنال" بهذا الشأن "كاذب".

بدوره، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في منشور على "إكس"، إن الديمقراطيين يسعون من خلال اتهام ترامب بإرسال هذه الرسالة إلى تشويه سمعته.

وأوضح أن "لا أحد يصدق هذا الهراء".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن رسالة تتضمن إيحاءات جنسية نُسبت إلى ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي زعمت أن الرسالة أُرسلت إلى إبستين ضمن حزمة هدايا بمناسبة عيد ميلاده، وتضمنت نصا محاطا بإطار يظهر فيه رسم يشبه امرأة عارية، إلى جانب اسم ترامب وتوقيعه، مع عبارة عن "سر رائع".

وردا على التقرير، رفع ترامب دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد الصحيفة، نافيا جميع المزاعم المتعلقة بهذه الرسالة.

وإبستين، رجل أعمال أمريكي متهم بإدارة شبكة واسعة للاستغلال الجنسي للقاصرات، ولم تتجاوز بعضهن 14 عاما.

وعُثر على إبستين ميتا في زنزانته بسجن مانهاتن متروبوليتان المركزي بولاية نيويورك في 10 أغسطس عام 2019