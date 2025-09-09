مقتل وإصابة مدنيين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة لسيطرة روسيا

قُتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ على مناطق خاضعة للاحتلال الروسي في إقليم دونيتسك، يوم الاثنين، وفقا لتقارير إعلامية.

وأفادت الأنباء بأن مبنى سكنيا مؤلفا من تسعة طوابق في مدينة ماكيفكا تعرّض لضربة من طائرة مسيّرة، في حين أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قصفا صاروخيا مكثفا، من بينها إصابة واضحة لمصنع سابق لأنظمة المراقبة العسكرية في مدينة دونيتسك. كما قيل إن محطة فرعية قرب ماكيفكا كانت من بين الأهداف.

وتواصل أوكرانيا دفاعها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بينما تسيطر روسيا على نحو 70% من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، بما في ذلك عاصمته الإقليمية.