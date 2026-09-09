ثنائية ممدوح والحلواني تقود مودرن لريمونتادا مثيرة أمام دجلة

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حقق فريق مودرن سبورت فوزا مثيرا على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء.

سجل سيف تقا هدف دجلة في الدقيقة 53، وتعادل محمد ممدوح لمودرن في الدقيقة 60، ثم أضاف محمود الحلواني الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، ففي الدقيقة الثانية سجل محمود ممدوح هدفا لمودرن لكنه ألغي بداعي التسلل، ليبدأ دجلة في محاولات هجومية ردا على مودرن.

وجاء التقدم لدجلة من رأسية سيف تقا بعد عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 53 ليتقدم الفريق الضيف بهدف أول.

ولم يتأخر رد مودرن كثيرا، فمن هجمة مرتدة في الدقيقة 60 نجح محمود ممدوح في تسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة أدريبان إيبا، ليراوغ ممدوح الدفاع ويسدد كرة قوية في الشباك.

وبعد 5 دقائق سجل مودرن هدفا ثانيا، عن طريق محمود الحلواني الذي تابع تسديدة ارتدت من القائم عقب ضربة ركنية، ليُسكن الكرة في الشباك.

رفع مودرن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، أما دجلة فلديه 5 نقاط في المركز الحادي عشر.