اختيار النقيب العام للأطباء البيطريين عضوا بمجلس المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية

- الدكتور مجدي حسن: الصحة الواحدة ضرورة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة

- الدكتورة هبة القاضي: انضمام نقيب البيطريين لمجلس المعهد خطوة مهمة لتعزيز مفهوم الصحة الواحدة

أعلن المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اختيار الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، لعضوية مجلس المعهد.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المعهد ونقابة الأطباء البيطريين، ودعم تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة – One Health"، الذي يقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، باعتبارها منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع تحدياتها بشكل منفصل.

وأكدت الدكتورة هبة القاضي، عميدة المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن انضمام نقابة الأطباء البيطريين، بقيادة الدكتور مجدي حسن، إلى مجلس المعهد يمثل بداية لتعاون مبشر ومهم بين الجانبين، موضحة أن المعهد لا يقتصر في اهتماماته على الأطباء فقط، وإنما يضم جميع الفئات والتخصصات المعنية بالصحة العامة.

وقالت عميدة المعهد إن مفهوم "الصحة الواحدة" بدأ يحظى باهتمام أكبر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد التحديات الصحية والبيئية التي تواجه العالم، مشيرة إلى أن صحة الإنسان ليست مسئولية الطبيب البشري وحده، وإنما ترتبط بصورة وثيقة بصحة الحيوان والبيئة.

وأوضحت أن الطبيب البيطري يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة، خاصة أن العديد من القضايا الصحية المعاصرة تتطلب التعاون بين الأطباء البشريين والأطباء البيطريين والمتخصصين في الزراعة والبيئة وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وأضافت أن مفهوم "الصحة الواحدة" يرتبط بعدد كبير من الملفات المهمة، من بينها مقاومة مضادات الميكروبات "AMR"، وصحة البيئة، والتغيرات المناخية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والتخصصات.

المؤتمر الدولي الثاني عشر للمعهد العالي للصحة العامة

وكشفت الدكتورة هبة القاضي أن المعهد العالي للصحة العامة يستعد لتنظيم مؤتمره الدولي الثاني عشر يومي 29 و30 نوفمبر 2026، بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، تحت عنوان: "الصحة العامة في حالات الطوارئ: الأدلة والتطبيقات والتحديات".

وأوضحت أن المؤتمر سيقام على مدار يومين، يتناول اليوم الأول منه موضوع "الجاهزية" لمواجهة حالات الطوارئ، بينما يركز اليوم الثاني على "الاستجابة" لهذه الحالات، لافتة إلى أن المؤتمر تسبقه نحو 6 ورش عمل متنوعة في موضوعاتها، تستهدف فئات متعددة من الأطباء وغير الأطباء.

وأكدت أن نقابة الأطباء البيطريين تعد شريكا أصيلا في المؤتمر هذا العام، مشيدة بالتعاون القائم بين النقابة والمعهد، وموجهة الشكر للنقابة برئاسة الدكتور مجدي حسن على دعمها ومشاركتها في هذا الحدث العلمي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من الجهات والمنظمات الدولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، ومنظمة كاريتاس في مصر، إلى جانب الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة "EMPHNET"، فضلا عن مشاركة عدد من المسئولين والخبراء في وزارة الصحة والسكان.

وأكدت عميدة المعهد أن جائحة كورونا كانت من أبرز الأحداث التي أظهرت بصورة واضحة أهمية الصحة العامة، موضحة أن مفهوم الطب لم يعد قاصرا على الكشف على المريض وتشخيص المرض وصرف العلاج، وإنما أصبحت الوقاية والاستعداد المبكر والتنبؤ بالأزمات والاستجابة لها من أهم عناصر حماية المجتمع.

منظومة الصحة الواحدة ضرورة حتمية لحماية البشرية

من جانبه، أعرب الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن سعادته بانضمامه إلى مجلس المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، مؤكدا أن وجود نقابة الأطباء البيطريين داخل هذا الصرح الأكاديمي والبحثي يأتي تجسيدا للإيمان الراسخ بمفهوم "منظومة الصحة الواحدة".

وقال الدكتور مجدي حسن إن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد خيارا، وإنما أصبح ضرورة حتمية لحماية البشرية، مؤكدا أن مهنة الطب البيطري كانت وستظل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وسلامة غذائه وبيئته، وشريكا أساسيا في التنبؤ بالأوبئة ومكافحة الأمراض المشتركة قبل وصولها إلى المجتمع.

وأشاد النقيب العام للأطباء البيطريين بالمؤتمر الدولي الثاني عشر للمعهد العالي للصحة العامة، مؤكدا أهمية الموضوع الذي يناقشه المؤتمر في ظل التحديات الصحية والبيئية الطارئة التي يواجهها العالم، والتي تتطلب تضافر الجهود العلمية وتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات، إلى جانب تطبيق الأدلة العلمية على أرض الواقع لإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة.

ووجه الدعوة إلى جميع الأطباء والأطباء البيطريين للمشاركة الفعالة في فعاليات المؤتمر، والاستفادة من المحتوى الأكاديمي والتطبيقي الذي يقدمه، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتطوير القدرات المهنية والاطلاع على أحدث الخبرات والتطبيقات في مجال الصحة العامة والطوارئ.

وخص النقيب العام للأطباء البيطريين شباب الأطباء البيطريين وخريجي الدفعات الحديثة، خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بالدعوة إلى المشاركة في المؤتمر، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفعاليات العلمية والتدريبية التي يقدمها المعهد.

وأشار إلى أهمية تطبيق منظومة التطوير المهني والتعليم المستمر "CPD" بنظام النقاط والساعات المعتمدة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لصقل خبرات الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات العمل والدراسات العليا والتخصصات المختلفة، مؤكدا أن تأهيل شباب الأطباء وتطوير مهاراتهم يمثلان استثمارا حقيقيا في مستقبل المهنة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الصحة العامة، والحاجة إلى كوادر قادرة على التعامل مع الأزمات والطوارئ الصحية وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأكد الدكتور مجدي حسن حرص النقابة على مد جسور التعاون والشراكة مع المعهد، ودعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة العلمية والمهنية، متمنيا للمؤتمر والقائمين عليه دوام التوفيق والنجاح.