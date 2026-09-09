ناصر ماهر يتوج بجائزة رجل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري

حصل ناصر ماهر، لاعب وسط فريق بيراميدز، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية في المسابقة.

وقدم ناصر ماهر مستوى مميزًا خلال المباراة، وكان أحد أبرز عناصر بيراميدز، ليساهم في حصد فريقه ثلاث نقاط جديدة عزز بها صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، ليحتفظ بصدارة جدول المسابقة.