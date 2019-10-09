الاتحاد الأوروبي يحذر من الاستعانة بدول غير أعضاء في بناء شبكات الجيل الخامس

حذرت المفوضية الأوروبية في تقرير نشر اليوم الأربعاء من السماح للدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالمساعدة في بناء البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للإنترنت اللاسلكي فائق السرعة الخاصة بالتكتل.

وأشار التقرير إلى أن الشبكة يمكن أن تكون هدفا لـ"عناصر تشكل تهديدا " وهى على الأغلب الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أو العناصر المدعومة من الدول غير الأعضاء بالتكتل.

وأضاف التقرير أن هؤلاء الذين لديهم حق الدخول على الشبكات يمكن أن يتم استغلالهم من جانب دول "للدخول إلى مواقع حساسية للغاية".

وتحث الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي على حظر اشراك عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" في بناء شبكات الجيل الخامس، زاعمة أن تكنولوجيا الشركة التابعة للبلاد يمكن أن تستخدم في التجسس.

ورفض الاتحاد الأوروبي تغيير مساره حتى الآن، قائلا إنه سوف يدرس الأمر من جانبه قبل اتخاذ قرار.