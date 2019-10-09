خالد عكاشة: العملية العسكرية التركية في سوريا تمارس التطهير الديموغرافي للسكان

علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، على العملية العسكرية التي تشنها تركيا على الأراضي السورية، قائلًا: "هي خرق فادح للسيادة السورية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تعتبر خطوة غير مبررة في غاية الخطورة، وتعبر عن تهور جديد يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجيش التركي في الشمال السوري.

وتابع أن "الذرائع التي يحاول الجانب التركي عبرها تبرير دخوله إلى الشمال السوري وترويع المدنيين وممارسة التطهير الديموغرافي للسكان، هي ذرائع وأسانيد واهية وكاذبة"، لافتًا إلى استغلال الجانب التركي لإعلان الجانب الأمريكي سحب عدد من قواتها في سوريا.

يذكر أن الخارجية التركية، قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية، داخل الأراضي السورية، من أجل "تطهير حدودها من الإرهابيين"، على حد قولها.