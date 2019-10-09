مصرع طفل اصطدمت به سيارة بإيتاى البارود

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لقى طفل مصرعه، إثر اصطدام سيارة به، بقرية النبيرة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوصول (آدم أحمد عبدالحى - 5 سنوات)، مقيم بقرية البيرة دائرة المركز إلى مستشفى إيتاى البارود العام جثة هامدة نتيجة حادث تصادم سيارة.

وعلى الفور انتقل الرائد كريم الشونى معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله صدمته سيارة ولا يوجد شبه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.