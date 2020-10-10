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حملة ترامب: الرئيس ينظّم الاثنين أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدى أمين
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 11:33 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 11:33 م

قالت ‏الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأخير سيُنظّم الاثنين المقبل في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة.

وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، في 22 أكتوبر بدلًا من يوم 15.

وكانت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية قد أعلنت تحويل المناظرة الرئاسية المقبلة، والمقررة في 15 أكتوبر، إلى صورة افتراضية لحماية صحة المشاركين وسلامتهم.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية مع مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

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