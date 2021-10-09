رئيس وزراء سنغافورة يفضل مواصلة استراتيجية التعايش مع كورونا

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، يفضل مواصلة استراتيجية التعايش مع مرض كوفيد-19، وسط خلاف بشأن قضية وتيرة فتح اقتصاد يعتمد على التجارة لدولة تشهد أعلى معدلات التطعيم في العالم.



وقال لي، في خطاب متلفز، إن "سنغافورة لا يمكنها البقاء مغلقة إلى أجل غير مسمى"، لكن في نفس الوقت سيكون هناك "عدد كبير جدا من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في المستقبل".



واستخدم لي الخطاب، الذي استمر 24 دقيقة، اليوم السبت، للدعوة إلى الوحدة للشهور القليلة المقبلة، ومعالجة انقسام في مجتمع أوسع بين الحفاظ على إجراءات صفر كوفيد سارية وإعادة الانفتاح بسرعة لمواكبة الاقتصادات المتقدمة الأخرى.



وأعادت سنغافورة مؤخرا فرض بعض القيود الاجتماعية في محاولة للحد من العدد المتزايد من الإصابات اليومية التي اقتربت من 3600 وتهدد بالضغط على منظومة الرعاية الصحية.



وعلى الرغم من أن 83% من السكان قد تم تطعيمهم بالكامل، فقد كافحت الدولة للعودة إلى الحياة الطبيعية وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة تتغير على نحو متواصل للتعايش مع الفيروس.



وجاءت تصريحات لي قبل أن تكشف فرقة العمل الحكومية عن إجراءات جديدة لزيادة الجرعات المعززة، وكذلك منع غير المحصنين من ارتياد مراكز التسوق والغذاء والمراكز الجاذبة للجماهير.