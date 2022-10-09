تعرف على التشكيل المتوقع لأرسنال أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

يلتقي نادي أرسنال فريق ليفربول مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الجانارز في تحقيق الانتصار على الريدز من أجل استعاد صدارة البريميرليج من جديد، بعد أن اعتلى مانشستر سيتي للصدارة بشكل مؤقت عقب الانتصار الذي حققه أمس على حساب ساوثهامبتون برباعية نظيفة.

ويغيب عن مباراة اليوم محمد النني وسميث رو للإصابة، حيث من المتوقع أن يدخل الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو – جابريال ماجاليس – ويليام ساليبا – بينجامين وايت

خط الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريال مارتينيلي – جابريال جيسوس – بوكايو ساكا