 إزالة 11حالة تعدٍ بنطاق 4 مراكز بالبحيرة - بوابة الشروق
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إزالة 11حالة تعدٍ بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:35 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 2:35 م
أعلنت محافظة البحيرة عن جهودها لسرعة إزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الوحدات المحلية لمراكز "كفر الدوار - الدلنجات - أبو المطامير - كوم حمادة" شنت حملات أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1227 مترًا عبارة عن إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 997 مترا بكفر الدوار وحالة تعدٍ بمساحة 120 مترًا بكوم حمادة، بالإضافة إلى حالة تعدٍ بمساحة 100 متر بأبو المطامير وأخرى بمساحة 10 أمتار بالدلنجات.

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