أيرباص تطلق خط تجميع جديد لطائراتها في الصين

دشنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الأربعاء أحدث خط تجميع نهائي لطائراتها من عائلة أيه 320 في مدينة تيانجين الصينية ليكون الخط الثاني من نوعه في الصين وآسيا ككل بالنسبة للشركة الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الخط الجديد سيضاعف الطاقة الإنتاجية لشركة أيرباص في الصين من الطائرة أيه 320 ويؤكد ثقة الشركة الأوروبية في سوق الطيران المدني الصينية ومرونة سلاسل الإمداد ومناخ الأعمال بالصين.

ومن خلال خط التجميع النهائي الجديد سيتم تجميع الطائرات من طراز أيه 320 بدءا من المكونات الكبيرة مثل أجزاء جسم الطائرة والأجنحة ثم طلاء الطائرة وإجراء الاختبارات وصولا إلى تسليم الطائرات لشركات الطيران العميلة في الصين وخارجها، بحسب جولوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص.

وتجري الاستعدادات لتجميع أول طائرة على الخط الجديد.

وقال فوري خلال حفل الافتتاح: "نرحب بإضافة خط تيانجين الثاني إلى منظومة إنتاجنا العالمية، إذ يوفر لنا المرونة والقدرة اللازمة لتحقيق خطتنا لتجميع 75 طائرة من عائلة أيه 320 شهريًا بحلول عام 2027".

حتى الآن، توسعت شبكة إنتاج الطائرات من عائلة إيرباص أيه 320 لتشمل 10 خطوط تجميع، منها أربعة في ألمانيا، واثنان في فرنسا، واثنان في الولايات المتحدة، واثنان في الصين، ومن المتوقع أن تساهم طاقة التجميع في تيانجين بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الشركة عالميا من هذه الطائرات.