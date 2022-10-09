وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن قرار السعودية وتحالفها أوبك بلس بخفض إنتاج النفط غير مناسب ويضر بالاقتصاد العالمي، ما يعزز الانتقاد القوي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للخطوة.

وفي تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع، أعربت يلين عن القلق بأن تقييد إمدادات النفط الخام واحتمال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة لذلك، سيشكل تهديدا خاصا على الأسواق الصاعدة .

ونقلت كالة بلومبرج للأنباء، الأحد، عن يلين قولها للصحيفة البريطانية إن "قرار أوبك غير مفيد وغير حكيم.. إنه شئ لا يبدو بالنسبة لي أنه مناسب، في ظل الظروف التي نتعرض لها".

كان تحالف أوبك بلس قد قرر في اجتماعه الأخير خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم.