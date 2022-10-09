بدء حصر الأراضي المستردة والفضاء لاستغلالها في أنشطة جديدة جنوب القاهرة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، لبحث سبل استغلال أراضى الدولة الفضاء والمستردة والتى تمت إزالة التعديات، وذلك بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومدير مركز المعلومات بالمنطقة الجنوبية ومديري الأملاك بمحافظة القاهرة والأحياء وممثلي مديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الزراعة بالقاهرة وحماية أملاك الدولة والشئون القانونية ومركز معلومات الشبكات.

أكدت عبدالمنعم، في بيان لها، على بدء حصر كافة الأراضي الفضاء والمستردة والتي يتم استغلالها في أنشطة مثل الساحات بكل حي من أحياء المنطقة والتي تتبع جهات الولاية المختلفة كالزراعة والتعليم والري، بعد إزالة كافة التعديات عليها وارجاعها إلى جهة ولاياتها الأصلية.

وأوضحت أن الاجتماع تضمن مناقشة آخر المستجدات والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز، مشددة سيادتها على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوى، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ولفتت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى ضرورة المتابعة الدورية لما تم استرداده لعدم التعدى عليه مرة أخرى، مؤكدة علي الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها واستغلالها لما فيه الصالح العام يساعد في رفع اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لاصولها والذي يرفع تصنيفها كأحد الاقتصاديات القوية.

ووجهت رؤساء الأحياء بعمل قاعدة بيانات جغرافية للأراضي مع الرفع المساحي لكل قطعة ارض مع عمل دراسة تخطيطية لتحديد الاستخدامات المتاحة، وفقا للاشتراطات البنائية الصادرة لها مع الاستغلال الأمثل لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المعدلات التخطيطية والكثافة السكانية لكل حي من خلال توفير بيانات عن الأراضي من حيث مساحتها واحداثيات موقعها.

وأفادت بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة بكل منطقة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة ومدير مديرية الاسكان والمرافق ومدير مديرية الزراعة ورئيس الحي المختص ومدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط والتنمية العمرانية بمديرية الاسكان وممثلي جهات الولاية بنطاق الاحياء و مدير مركز المعلومات بالمنطقة وممثل الادارة المركزية للشئون القانونية بالمحافظة لحصر نهائي للاراضي الفضاء والمستردة والمستغلة في انشطة وعمل قاعدة بيانات لكل قطعة بهدف وضع خطة لاستغلالها على الوجه الأكمل.