قنصوة يتفقد انتظام الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية

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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية، انتظام العملية التعليمية بجامعة الإسكندرية الأهلية بسموحة الجديدة في أول أيام الدراسة.

واطمأن الدكتور قنصوة، خلال الجولة، على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعات الدراسة طبقاً للجداول المقررة، وجاهزية كافة منشآت الجامعة والقاعات الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية، موجهاً التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسي، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والإمكانيات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية ممكنة.

وشهدت الجولة لقاءً ودياً مع أولياء أمور الطلاب؛ للرد على استفساراتهم بشأن الدراسة في الجامعة الأهلية.