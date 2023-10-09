 كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين واقتيادهم إلى غزة - بوابة الشروق
الإثنين 9 أكتوبر 2023 2:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين واقتيادهم إلى غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:39 ص

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين اليوم الأحد، إلى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة في كلمة صوتية له، إن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال ساعات نهار الأحد من اقتياد مجموعة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة".


وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام "وثقوا حالات قتل العدو لعدد من أسراه بعد تمكن المقاتلين من احتجازهم".


وبحسب أبو عبيدة فإن مقاتلي القسام "تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان (تبعد عن غزة 2ر21 كلم) وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات".


وأكد الناطق باسم القسام أن مقاتلي الكتائب لا يزالون يخوضون "اشتباكات عنيفة" في عدد من مواقع وقواعد الجيش الإسرائيلي فيما تمكنت مجموعة منهم من الانسحاب من قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية بعد انتهاء مهمتهم فيها وإجهازهم على عدد كبير من القوات الإسرائيلية.


في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الكوماندو البحري التابعة له تمكنت من أسر نائب قائد اللواء الجنوبي في القوة البحرية لحماس محمد أبو غالي والذي يتم استجوابه من قبل المؤسسة الأمنية.


وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ أمس تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب على حماس وشنت هجمات جوية على قطاع غزة .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك