كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين واقتيادهم إلى غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين اليوم الأحد، إلى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة في كلمة صوتية له، إن مقاتلي القسام "تمكنوا خلال ساعات نهار الأحد من اقتياد مجموعة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة".



وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام "وثقوا حالات قتل العدو لعدد من أسراه بعد تمكن المقاتلين من احتجازهم".



وبحسب أبو عبيدة فإن مقاتلي القسام "تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان (تبعد عن غزة 2ر21 كلم) وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات".



وأكد الناطق باسم القسام أن مقاتلي الكتائب لا يزالون يخوضون "اشتباكات عنيفة" في عدد من مواقع وقواعد الجيش الإسرائيلي فيما تمكنت مجموعة منهم من الانسحاب من قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية بعد انتهاء مهمتهم فيها وإجهازهم على عدد كبير من القوات الإسرائيلية.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الكوماندو البحري التابعة له تمكنت من أسر نائب قائد اللواء الجنوبي في القوة البحرية لحماس محمد أبو غالي والذي يتم استجوابه من قبل المؤسسة الأمنية.



وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ أمس تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب على حماس وشنت هجمات جوية على قطاع غزة .