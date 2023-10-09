انخفضت قيمـة الصادرات المصرية من الأثاث خلال شهر يوليو 2023، بنسبة 46.7%، حيث بلغـت 14.6 مليون دولار، مقابل 27.5 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة تراجع بلغت 12.8 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، انخفضت قيمـة الصادرات المصرية من الاثاث خـلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 4.7%، حيث بلغـت 145.87 مليون دولار، مقابل 153.05 مليون دولار لنفس الفترة مـن العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 7.18 مليون دولار.

ووفقا للإحصاء، تراجعت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى بنسبــة 23.2% لتسجل 2.93 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2023، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.

وبحسب النشرة، انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبــة 10.9٪ حيـث بلغـت 3.10 مليـارات دولار خـلال شهــر يوليو 2023، مقابـل 3.47 مليـــارات دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع، وأهــمها الأسمدة بنسبة 37٪، ومنتجات البترول بنسبــة 70.7%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8٪، والأثاث بنسبة 46.7٪.