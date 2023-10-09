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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية من ضبط عصابة الشرطة المزيفة عقب الاستيلاء على سيارة بداخلها سجائر ومبلغ مالى بالإسكندرية.

كان قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من تاجر سجائر - مقيم بمحافظة الإسكندرية- بأنه حال قيادته لسيارته بدائرة القسم فوجئ بميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامه يستقله مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافه وإيهامه بأنهم من رجال الشرطة.

واصطحبوه داخل الميكروباص ثم أنزلوه بدائرة القسم وأبلغوه بالتوجه لقسم شرطة أول المنتزه لمقابلتهم وتحرير محضر بالواقعة وانصرفوا واستولوا على السيارة وبداخلها 6 كراتين سجائر ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تبين أنهم (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم التحفظ على الميكروباص المستخدم فـى الواقعة والمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.