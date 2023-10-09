حزب الله اللبناني: قصفنا مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" في لبنان مساء الاثنين، أنه قصف مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.



وقال حزب الله في بيان : "بعد استشهاد 4 من عناصر حزب الله عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من الحركة في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي"، حبسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.



كما قال حزب الله في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً):" هاجمنا ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية".