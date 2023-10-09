قمصان: الأهلي ظهر بشكل قوي في بطولته المحببة

تحدث سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، عن الفوز الذي حققه الأحمر أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين، لحساب الجولة الثالثة من دوري النيل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال سامي إنه لابد أن تكون بداية الأهلي قوية في بطولة دوري المحببة له، والذي يحمل آخر لقب منها، ولهذا ظهر الفريق بشكل قوي في أولى مباراتين بالبطولة، كما أن اللاعبين قدموا أداء مميزا ولابد من توجيه الشكر لهم على هذا الأمر.

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية لقناة «ON Time Sports1» أن المرحلة الحالية هي مهمة وكان لابد من أن تكون إيجابية قبل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري أو في إفريقيا".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بتمنيه عودة اللاعبين الدوليين بالفريق من المعسكر بدون أية إصابات.

ونجح الأهلي في تحقيق انتصارا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة، كما نجح الأحمر في الفوز على المصري البورسعيدي في أولى مبارياته بالموسم الجديد من الدوري برباعية نظيفة.