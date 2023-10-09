مساعد وزير الداخلية الأسبق: حادث الإسكندرية ليس له أي أبعاد تنظيمية

قال اللواء محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية الأسبق وأستاذ إدارة الأزمات، إنه لا بد من عدم الخلط بين ما يحدث في غزة وما حدث في محافظة الإسكندرية اليوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أنه حدث فرديا لا يعبر عن الموقف الجمعي للشعب المصري الذي يرى بدايات لنهوض قطاع السياحة والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد المصري، مشددا على أن الحادث لا يمكن أن يكون له أبعاد تنظيمية.

وأشار إلى أن هناك عدة شواهد في هذا الحادث تتمثل في إعلان وزارة الداخلية لتفاصيل الحادث بكل شفافية، وإلقاء القبض على المتهم بشكل فوري، عدم وجود أي شبهة لتوجيهات بارتكاب هذا الحادث، بالإضافة إلى خضوع أفراد الشرطة للكشف والمراجعة من الناحية السياسية والطبية وغيرها من فحوصات مستمرة، كل هذه العناصر تؤكد أن الحادث لابد ألا يأخذ بعدا سياسيا كما يحاول البعض إصباغه على هذا النحو.

وقال مصدر أمني إن «أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري».

وأعلن المصدر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

ولفت المصدر الأمني إلى القبض على فرد الشرطة على الفور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.