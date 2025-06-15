 الرئيس الإيراني يهدد برد أكثر إيلاما حال استمرار العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني يهدد برد أكثر إيلاما حال استمرار العدوان الإسرائيلي


نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 3:17 م

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأحد، إن الرد الإيراني سيكون أكثر شدة وحزمًا إذا استمر العدوان الإسرائيلي على طهران.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي: «إذا استمرت هجمات إسرائيل، فستكون هناك ردود أكثر إيلامًا في انتظار المعتدين».

وأضاف: «إيران لم تكن البادئة بالحرب، لكننا رددنا بحزم، وإذا استمر العدوان فستكون ردود فعلنا أشد إيلاماً وقسوة».

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

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