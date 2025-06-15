انفجارات قرب مطار مهر آباد في طهران

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أفادت وسائل إعلام شبه رسمية إيرانية، الأحد، بسماع دوي انفجارات قرب مطار مهر آباد بالعاصمة طهران.

ونقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها مراسل الأناضول، تصاعد أعمدة الدخان من مطار مهر آباد.

فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حيال دوي الانفجارات قرب المطار.

في السياق، فعلت السلطات منظومة الدفاع الجوي بعد رصد طائرات إسرائيلية مسيرة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من طهران، وفق رصد مراسل الأناضول، ومنصات في وسائل التواصل الاجتماعي بإيران.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.