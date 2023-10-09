استشهاد قيادي في جماعة فلسطينية مسلحة في غزة إثر غارة إسرائيلية

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين المسلحة في غزة، اليوم الإثنين، استشهاد أحد قادتها في غارة إسرائيلية في اليوم الثالث من أعنف جولة قتال بين الجانبين.

وقالت الألوية، في بيان مقتضب اليوم، إن أحد قادتها وهو رأفت حرب حسين أبو هلال استشهد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة دون المزيد من التفاصيل.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، بأن "الاحتلال ارتكب مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار ما خلف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع لليوم الثالث إلى 436 وأكثر من ألفي مصاب.

وأفادت الوزارة بأن قائمة الضحايا شملت 91 طفلا و61 سيدة، فيما أصيب 2271 بجراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.