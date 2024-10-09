منال سلامة: ربيت أبنائي بصرامة وحزم لأني كنت أشعر بأني سأموت صغيرة

كشفت الفنانة منال سلامة، عن أسلوبها الصارم في تربية أبنائها، معترفة بأنها تسببت لهم بضغط نفسي كبير.

وقالت خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة"DMC" مساء الثلاثاء: "كنت أشعر بأني سأموت وأنا صغيرة، وكنت أريد تعليم أولادي كل شيء بسرعة، وهذا تسبب في ضغط كبير عليهم، ولما كبرت وأنا معاهم أدركت أني حملتهم عبئا نفسيا شديدا".

وأضافت: "كنت أتعامل مع أبنائي بأسلوب صارم جدا، كالأبلة الناظرة، أمزح وألعب معهم؛ ولكن في أمور أخرى لم يكن فيها أي مجال للهزار".

وأوضحت أنها كانت شديدة الحزم مع ابنها الأكبر علي، مشيرة إلى أنها كانت تطبق نموذج شخصية "عبدالغفور البرعي" في تربيته، قائلة: "كنت جادة وحازمة جدًا، ولا أقبل الخطأ، وللأسف كانت تصل للضرب وهو طفل".

وتابعت: "كنت أقول لهم دائما بأن أخطاءهم تحسب عليهم بمئة ضعف أخطاء زملائهم؛ لأنهم أبناء منال سلامة وعادل أديب، وكنت أعي تماما نظرة المجتمع للفنانين بأنهم لا يحسنون تربية أبنائهم وأولادهم متسيبون، لذلك تسببت في ضغط رهيب عليهم".

وأوضحت أنها رفضت دخول ابنها مجال الإخراج؛ بسبب متاعب المهنة: قائلة: "أنا عايشت متاعب التمثيل والإخراج، لم استمتع بعادل والأولاد كحال كل الأسر، كنا نقضي الأعياد منفصلين، وإفطار رمضان في الشغل، لم نعش تفاصيل الحياة التقليدية، رغم حبي وعشقي واحترامي للتمثيل كمهنة مهمة تنمي الفكر والوجدان لدى الشعوب؛ لكن لم أرد لأولادي أن يعيشوا هذه العيشة".