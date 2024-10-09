 شرطة ألمانيا تداهم عصابة إجرامية جورجية - بوابة الشروق
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شرطة ألمانيا تداهم عصابة إجرامية جورجية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 1:39 م

شارك حوالي 200 رجل شرطة ألماني، في شن مداهمات على عصابة إجرامية جورجية، أمس الثلاثاء في ثلاث مناطق.

وتم تفتيش ستة عقارات واحتجاز 12 شخصا في ولاية بادن -فورتمبيرج، في جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى مدينتي هامبورج وبرلين.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أن العملية تركزت في مدينة ريوتلنجن في ولاية بادن-فورتمبيرج.

ويواجه 3 معتقلين حاليا اتهامات رسمية: وهم رجلان وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و54 عاما.

وتردد أن المواطنين الجورجيين شكلوا عصابة للحصول على سلع، تم سرقتها من قبل جورجيين آخرين في ألمانيا ثم نقلها إلى إيطاليا وجورجيا.

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