- الكرملين ينفي.. وحملة الرئيس السابق: قصص مختلقة من عمل كاتب "مختل"

كشف الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد في كتاب يصدر في أكتوبر الجاري، تحت عنوان "War" (حرب) عن كواليس المشهد السياسي في واشنطن خلال السنوات القليلة الماضية، وخصص جزءاً من كتابه عن العام الأخير من رئاسة دونالد ترامب، والسنوات التي تلتها.

وقبل أقل من شهر على الانتخابات الأميركية التي تجري في 5 نوفمبر، قال وودوارد الصحافي الشهير الذي ساهم في كشف فضيحة "ووتر جيت" في كتابه الجديد، أن ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 7 مرات على الأقل منذ مغادرته المكتب البيضاوي في 20 يناير 2021.

ونقل وودوارد الصحفي السابق في "واشنطن بوست"، عن مساعد لترمب لم يذكر اسمه أن المرشح الجمهوري للرئاسة أجرى بعض تلك المكالمات، بينما كان يمارس ضغوطاً على الكونجرس لحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال الكتاب إن ترامب، حين كان في المكتب البيضاوي في 2020، أرسل اختبارات فيروس كورونا-19، والتي كانت نادرة حينها إلى بوتين في الأيام الأولى للوباء، لاستخدام بوتين الشخصي.

وحصلت صحيفة "واشنطن بوست" التي عمل فيها وودوارد، و"نيويورك تايمز"، وشبكة "سي ان ان" التي يظهر فيها وودوارد كمعلق سياسي على الأحداث، على نسخ مسبقة من الكتاب، قبل طرحه للبيع الأسبوع المقبل.

بوتين لترامب: "لا تخبر أحداً"

وعرف عن بوتين خلال فترة وباء كورونا، أنه كان قلقاً ومتوتراً إزاء احتمال الإصابة بالفيروس، وقال الكتاب إن بوتين حض ترامب على ألا يعلن عن البادرة علناً، وقال له: "لا أريدك أن تخبر أحداً، لأن الناس سيغضبون منك، وليس مني"، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".