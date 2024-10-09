محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة 200 باكية في سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم وطرحها للإيجار في مزاد عام

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي خلف سور مصنع الغزل بحي شرق مدينة أسيوط، والذي أهمل لسنوات، نتيجة عزوف الباعة عن هذا السوق لعدم وجود خدمات به.

رافق المحافظ خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد ثابت رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المحلات التجارية والباكيات التي طالها الإهمال، وأمر على الفور مسئولي الإسكان بحصر المحلات والباكيات التي تزيد عن 200 باكية، ورفع كفاءتها وبدء تطويرها وطرحها للإيجار في مزاد عام.

وأكد المحافظ ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، في السوق ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظ بحل مشكلة الباعة الجائلين وسط مدينة أسيوط استجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة، وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين ونقل الباعة الجائلين إلى هذا السوق بعد تطويره بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.