بنك أبوظبي الأول بالإمارات يعلن إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الأول في الإمارات، اليوم الخميس، إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا الإصدار، بحسب البنك، بعد فترة وجيزة من طرحه لأول سنداته الزرقاء في أغسطس الماضي، مؤكدًا التزامه بتمويل المشاريع التي تسهم في حماية الموارد المائية والمحيطات، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ، ودعم الاستدامة البيئية.

وتُعد السندات الزرقاء إحدى الأدوات المالية الحديثة والواعدة على المستوى العالمي، إذ تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية، وحماية السواحل، وتعزيز النظم البيئية للكربون الأزرق.

ومع الإصدار الثاني من السندات الزرقاء، يصل إجمالي إصدارات البنك من هذه السندات إلى 70 مليون دولار، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك في مجال التمويل الأزرق، وتماشيًا مع إطار بنك أبوظبي الأول للتمويل المستدام لعام 2023، ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.

وسيتم تخصيص العائدات الصافية بالكامل لتمويل مشاريع في مجالي المياه والموارد البحرية، تشمل مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي توفر سعة يومية تبلغ 430 ألف متر مكعب، بما يتيح إعادة استخدام المياه للري في أبوظبي والعين، ومحطة جديدة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر يوميًا، وتعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 410 آلاف ميجاواط / ساعة سنويًا، مدعومة بسعة تخزين بطاريات تصل إلى 700 ميجاواط / ساعة، وإخضاع جميع المشاريع لإجراءات تقييم صارمة لرصد المخاطر المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع متابعة منتظمة لضمان تحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس.

وتساهم هذه المبادرات بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وتعزز التزام الدولة بمسيرة التنمية البيئية والمستدامة.