جوتيريش يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، بموافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة وتبادل أسرى.

وقال جوتيريش: "أرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، بناء على اقتراح الرئيس دونالد ترامب"، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه.

وأعرب عن تقديره لكل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا إزاء جهودهم الدبلوماسية حيال الاتفاق، داعيًا الأطراف المعنية كافة إلى الامتثال الكامل لبنوده.

وأكد جوتيريش ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا، وقال: "يجب أن تنتهي المعاناة".

وأضاف: "أدعو جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه الفرصة المهمة لوضع مسار سياسي موثوق لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين الذي سيمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس ترامب توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وفي إعلانه فجرا، قال ترامب عبر تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "أنا فخور جدًا بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف: "هذا يعني أن جميع الرهائن (الأسرى بغزة) سيُفرَج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامَل جميع الأطراف بعدالة".

وتابع ترامب أنه "يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

ومن المقرر أن تصدق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة، الخميس، تمهيدا لبدء انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​