أمريكا تفرض عقوبات على الشركة الرئيسية لتوريد النفط لصربيا

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية (إن أي إس)، وهي المورد الرئيسي للنفط لصربيا، والتي تسيطر عليها روسيا، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم الخميس.

وتعتمد صربيا، بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز والنفط الروسية، التي تحصل عليها في الأساس عبر خطوط أنابيب في كرواتيا وغيرها من الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من جانب شركة صناعة النفط الصربية، التي تمتلك شركة "جازبروم نفت" الروسية الحكومية المحتكرة للنفط، حصة أغلبية فيها.

وتمتلك "جازبروم نفت" مصفاة النفط الوحيدة في صربيا.

وقالت شركة صناعة النفط الصربية اليوم الخميس، إنها فشلت في الحصول على تأجيل آخر للعقوبات الأمريكية، التي يمكن أن تعرض للخطر جهودها الرامية إلى تأمين إمدادات النفط والغاز على المدى الطويل.

وتابعت شركة صناعة النفط الصربية في بيان لها: "لم يتم بعد تمديد الترخيص الخاص الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يتيح ممارسة الأعمال دون عوائق".

وأضافت أنها قامت بتخزين إمدادات كافية لمواصلة العمل لفترة أطول من أجل عملائها.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في الأصل عقوبات على قطاع النفط الروسي في 10 يناير، وأمهل شركة "جازبروم نفت" مهلة للخروج من ملكية شركة صناعة النفط الصربية، وهو ما لم تفعله.

ولم يعلق المسئولون الأمريكيون على الأمر.