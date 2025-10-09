الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات وإنقاذ الأرواح بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الخميس، إن فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات على نطاق واسع وإنقاذ أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في معرض ترحيب المسئول الأممي بموافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة وتبادل أسرى.

ووصف فليتشر هذه الخطوة بأنها "أخبار رائعة"، وفق تدوينة على حسابه عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وتابع: "لنُخرج الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، ونُرسل مساعدات عاجلة إلى غزة بشكل سريع".

وأوضح أن "فرق الأمم المتحدة جاهزة بالكامل لتحريك الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح بغزة".

وشدد على أن "فرق المساعدات بحاجة إلى وصول آمن".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس ترامب توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال ترامب عبر تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "أنا فخور جدًا بإعلان توقيع إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف: "هذا يعني أن جميع الرهائن (الأسرى بغزة) سيُفرَج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامَل جميع الأطراف بعدالة".

وتابع ترامب أنه "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

ومن المقرر أن تصدق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة، الخميس، تمهيدا لبدء انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.