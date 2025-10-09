 غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب أعمال المونوريل - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 8:25 م القاهرة
غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب أعمال المونوريل

يارا صابر
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 8:01 م

أعلنت محافظة الجيزة، غلق طريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر غلقًا كليًا، بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى محور 26 يوليو، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم السبت الموافق 11/10/2025، خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأوضحت المحافظة، أن الغلق يأتي بسبب قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر)، بتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو، تحديدًا في الاتجاه القادم من طريق الواحات.

وأكدت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية لتيسير حركة السير خلال فترة الغلق:
تسلك المركبات القادمة من طريق الواحات بطريق امتداد محور 26 يوليو والراغبة في استكمال السير اتجاه المحور، الحارة البطيئة ثم يمينًا إلى شارع سعاد كفافي، ثم يسارًا إلى شارع راية حتى شارع عبدالمنعم رياض، ثم يسارًا مرة أخرى للعودة إلى طريق امتداد محور 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأضافت المحافظة، أنه جرى التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال، لضمان سلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة خلال فترة التنفيذ.

