التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل في معرض دمنهور للكتاب

شهد معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان "التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل"، تحدث فيها يوسف فؤاد الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وأدار اللقاء الكاتب هاني قدري.

تناولت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، ودور الدولة في التغلب عليها، ورؤية وزارة التربية والتعليم لمستقبل التعليم في مصر.

استعرض يوسف الديب جهود الوزارة في مواجهة مشكلة كثافة الفصول، من خلال إنشاء فصول جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية، وتطبيق نماذج مرنة في التوسع الإنشائي بالمناطق ذات الكثافة العالية.

كما أشار إلى تجربة التعليم المزدوج، التي تهدف إلى دمج الطلاب في سوق العمل مبكرًا من خلال التدريب داخل المصانع، مع حصولهم على مقابل مادي وفرص عمل مستقبلية، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم يمثل ركيزة مهمة في ربط الدراسة بالواقع العملي.

وأكد الديب أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، مشيدًا بمعلمي البحيرة الذين يبدعون في مختلف المجالات، خاصة الأدبية منها، ومثمنًا مشاركتهم بكتب داخل أجنحة المعرض.

وأوضح أن الوزارة تعمل على سد العجز في أعداد المعلمين عبر حلول متعددة، منها التعيينات الجديدة، ونظام الحصة، والاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش ممن يمتلكون خبرات كبيرة.

وتناول وكيل الوزارة نظام البكالوريا المصرية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية تهدف لتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، ويوفر فرصًا تعليمية عادلة وأكثر مرونة.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة للتحسين والتطوير، بخلاف نظام الثانوية العامة التقليدي الذي كان يحدد المصير من امتحان واحد.

وردًا على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، أكد أن البكالوريا المصرية تمنح شهادة محلية بمعايير دولية معترف بها، تتيح الالتحاق بالجامعات المصرية والعالمية دون تمييز، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود مدارس مخصصة للبكالوريا وأخرى للثانوية العامة "عارٍ تمامًا من الصحة"، فالاختيار متروك للطالب وولي الأمر دون أي إلزام من الوزارة. كما نفى أي تفرقة في قواعد التنسيق الجامعي بين النظامين.

وأوضح أن الشائعات حول النظام الجديد تقف وراءها مصالح أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه هذه الأكاذيب بنشر الحقائق عبر منصاتها الرسمية. كما أشار إلى تطوير المناهج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وطنية ودولية، إلى جانب تدريب المعلمين وإصدار أدلة استرشادية للطلاب وأولياء الأمور.

واختتم يوسف الديب حديثه بالإشادة بمدرسة STEM للمتفوقين بدمنهور، الأولى من نوعها بمحافظة البحيرة، واصفًا إياها بأنها "صرح علمي متميز يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب المتفوقين"، تسهم في تنمية الابتكار والبحث العلمي، وتُعد خطوة مهمة في طريق إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا، ضمن أهداف الدولة للتنمية المستدامة.