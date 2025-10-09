ترامب يؤكد ثقته بإمكانية التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يثق فعلا بإمكانية التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا.



وأضاف ترامب: "أعتقد أن كل شيء سينتهي بحل وتسوية الوضع بين روسيا وأوكرانيا. سوف نحل هذا الأمر".



يوم الاثنين الماضي، اعلن ترامب أنه "اتخذ قراره تقريبا" بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، لكنه يريد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.

في أواخر سبتمبر، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة البيت الأبيض تُناقش إمكانية تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يعود إلى ترامب. في غضون ذلك، أوضح كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لترامب، أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

ووفقا لصحيفة التلغراف، طلب فلاديمير زيلينسكي هذه الصواريخ خلال لقائه الأخير بالرئيس الأمريكي. وأفاد موقع أكسيوس أن هذه كانت النقطة الوحيدة في طلب كييف التي رفضها ترامب، مع أنه أعرب عن دعمه لبنود أخرى.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ذكر أنه منفتح على رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لشن ضربات في عمق روسيا، لكنه لم يقدم أي التزام مباشر بمراجعة القيود الحالية.

في حديثه خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن استخدام صواريخ توماهوك من قبل القوات الأوكرانية أمر مستحيل دون مشاركة العسكريين الأمريكيين. ونوه بأن قرار توريدها سيُقوّض التوجهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية.